In un momento di tensioni tra Italia e Bruxelles sulla questione delle concessioni balneari, il ministro Salvini ha firmato un decreto che potrebbe rivoluzionare il settore: riduzioni dei canoni fino al 50%. Questa mossa mira a sostenere gli operatori e a riaccendere il settore turistico, ma solleva anche interrogativi sul futuro delle normative e delle tariffe. Scopriamo insieme come questa decisione influenzerà il mercato e i concessionari italiani.

Nel pieno delle tensioni con Bruxelles sulla questione delle concessioni balneari, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato un decreto che prevede una riduzione significativa dei canoni demaniali marittimi, con ribassi che possono arrivare fino al 50 per cento. Il provvedimento, contenuto nel decreto attuativo del cosiddetto salva-infrazioni, riscrive le tariffe che i concessionari dovranno corrispondere allo Stato, e ha già ricevuto il via libera tecnico dal Ministero dell’Economia, in attesa del parere del Consiglio di Stato. Secondo la bozza, per le aree scoperte il canone scenderebbe da 3,3 a 2 euro al metro quadrato, mentre per le aree attrezzate passerebbe da 5,5 a 3,4 euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Balneari, Salvini taglia i canoni fino al 50 per cento

