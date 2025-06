Ballando con le Stelle spunta il nome della prima concorrente | colpaccio di Milly Carlucci?

L’attesa di “Ballando con le Stelle” 2025 si fa rovente, con Milly Carlucci già al lavoro per creare un cast da urlo. Dopo la chiusura di “Sognando Ballando”, il ritorno in autunno promette grandi sorprese. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, pronta a sorprendere il pubblico. Un colpo di scena che alimenta l’entusiasmo dei fan e le aspettative per questa nuova edizione, pronta a scrivere un’altra pagina memorabile.

Ballando con le Stelle 2025 si prepara al grande ritorno in autunno, e il casting è già entrato nel vivo. Dopo la chiusura di Sognando Ballando, Milly Carlucci è al lavoro per assicurarsi un cast stellare. Il primo nome caldo? Francesca Pascale. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’ex compagna di Silvio Berlusconi avrebbe incontrato la conduttrice per discutere la sua possibile partecipazione. Un tentativo che arriva dopo anni di inviti e smentite, ma stavolta qualcosa sembra davvero cambiato. Francesca Pascale ritorna in TV a Ballando con le Stelle?. Francesca Pascale, attivista e personaggio pubblico, è da tempo nel mirino della Carlucci. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ballando con le Stelle, spunta il nome della prima concorrente: colpaccio di Milly Carlucci?

In questa notizia si parla di: ballando - stelle - nome - milly

“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci vuole proprio lei: spunta il nome clamoroso - Milly Carlucci si prepara già alla nuova stagione di Ballando con le Stelle, ma tra i nomi del cast spunta uno clamoroso che sta facendo discutere.

Milly Carlucci pronta al colpaccio: primo nome per Ballando con le Stelle https://biccy.it/milly-carlucci-pronta-al-colpaccio-primo-nome-per-ballando/… #BallandoConLeStelle Vai su X

Dal successo di Ballando con le Stelle ai festeggiamenti dei suoi 40 anni di carriera, Paolo Belli celebra la vita con il nuovo singolo "Voglio tutto l'amore che c'è". In un'intervista, la spalla di Milly Carlucci ha raccontato alcuni retroscena dell'ultimo anno, dopo l'i Vai su Facebook

Milly Carlucci svela la verità: Chiara Ferragni parteciperà a Ballando con le Stelle?; Milly Carlucci fa chiarezza su Chiara Ferragni a Ballando. E svela il suo segreto; Milly Carlucci punta in alto: ecco il primo nome per Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci, che colpo: Francesca Pascale vicina a Ballando con le stelle - 26 ci sarà venerdì 27 giugno a Napoli è certo che uno dei proagrammi d ... Lo riporta msn.com

Ballando con le stelle - Milly Carlucci punta su Francesca Pascale per Ballando con le Stelle: trattativa avanzata per il primo colpo del cast ... Da novella2000.it