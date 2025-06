BALLANDO CON LE STELLE | FRANCESCA PASCALE PRIMO NOME DEL CAST DEL VENTENNALE?

Ecco l'inizio di una nuova avventura televisiva che promette emozioni e sorprese: "Ballando con le Stelle" si prepara a celebrare il suo ventennale con un cast stellare, tra cui spicca il nome di Francesca Pascale. Dopo anni al fianco di Silvio Berlusconi e con una carriera da imprenditrice affermata, lei rappresenta il primo colpo di scena di questa edizione speciale. Milly Carlucci è pronta a sorprenderci ancora una volta, tentando di chiudere il primo grande colpo per il suo cast da sogno.

