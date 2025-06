Ballando con le Stelle 2025 primo nome bomba | Milly Carlucci la corteggiava da anni

Uno dei nomi più sussurrati e attesi è quello di una vera bomba: il primo grande colpo di questa futura stagione, che Milly Carlucci corteggiava da anni e ora sembra pronto a portare in pista. La passione per lo spettacolo si infiamma ancora di più, e i fan sono impazienti di scoprire chi conquisterà il palco di Ballando con le Stelle 2025. Restate sintonizzati, perché presto arriveranno tutte le novità!

La stagione di Ballando con le Stelle sembra ancora lontana, ma dietro le quinte il fermento è già alle stelle. Con Sognando Ballando con le Stelle appena archiviato e l’estate che entra nel vivo, Milly Carlucci non si concede alcuna pausa. Anzi, come confermato da diverse fonti, il lavoro per comporre il cast della prossima edizione è iniziato già da settimane, con nomi importanti che stanno emergendo tra indiscrezioni e trattative serrate. Uno dei nomi più caldi di questi giorni è quello di Francesca Pascale. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, l’ex compagna di Silvio Berlusconi sarebbe vicinissima a firmare il contratto per partecipare al talent show di Rai 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it