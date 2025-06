Balerdi Juventus la pista per il capitano del Marsiglia è tramontata? Il retroscena sull’affare | il punto sui movimenti dei bianconeri in difesa

La Juventus aveva puntato con decisione su Leonardo Balerdi come possibile nuovo capitano del Marsiglia, ma questa pista si è ufficialmente raffreddata. Gli ultimi aggiornamenti svelano che il club francese vuole trattenere il suo difensore, respingendo le offerte bianconere. Un retroscena che apre nuovi scenari sul mercato dei bianconeri in difesa, lasciando spazio a nuove strategie e nomi per rinforzare la linea arretrata.

Balerdi Juventus, la pista per il capitano del Marsiglia è tramontata: gli ultimi aggiornamenti sull’argentino. Tra i nomi accostati alla difesa del mercato Juve c’era quello di Balerdi, il capitano del Marsiglia. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, i tentativi dei bianconeri sarebbero stati respinti. PAROLE – «Leonardo Balerdi è una richiesta convinta di Tudor. Il Marsiglia vuole tenerselo stretto e i primi tentativi sono stati respinti. I bianconeri avevano proposto Mbangula e Nico Gonzalez ma non c’è apertura della squadra di De Zerbi ma magari questo dialogo sarà ripreso più avanti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juventus, la pista per il capitano del Marsiglia è tramontata? Il retroscena sull’affare: il punto sui movimenti dei bianconeri in difesa

Balerdi Juventus, sondaggi per il capitano del Marsiglia! Netta risposta del club francese: così l’affare potrebbe complicarsi. Ultime - Il futuro di Leonardo Balerdi, capitano del Marsiglia, tiene banco nel calciomercato italiano. La Juventus insiste, ma il club francese si oppone con decisione, complicando le trattative.

