La storia d’amore tra Francesco Bagnaia e Ducati sembra aver raggiunto un bivio cruciale. Dopo anni di successi condivisi, il 2025 ha portato tensioni e sfide, con Marquez in ascesa e il futuro di Pecco in bilico. Le recenti voci suggeriscono cambiamenti futuri, con possibili soluzioni per il 2026 tra Yamaha, Honda e l’ingaggio di Quartararo. La domanda ora è: quale strada prenderà Bagnaia per riaffermarsi e riscrivere il suo destino in MotoGP?

La storia d’amore tra Francesco Bagnaia e Ducati sembra essere incappata nella proverbiale crisi del settimo anno, con un rapporto apparentemente idilliaco almeno fino all’inizio del 2024 (quando le due parti hanno concordato un rinnovo di contratto pluriennale) che da qualche settimana a questa parte ha cominciato però a scricchiolare pericolosamente. Pecco è stato sin qui sovrastato nel 2025 dal nuovo compagno di squadra Marc Marquez, che sta dominando in lungo e in largo il Mondiale macinando vittorie a raffica (davanti al fratello Alex) e accumulando un vantaggio enorme sull’italiano in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bagnaia via dalla Ducati? Le possibili soluzioni per il 2026: più Yamaha che Honda. Ma Quartararo in squadra…

Bagnaia sconsolato dopo il Mugello e in crisi con la Ducati. Per il futuro spunta l’ipotesi Aprilia - Il piemontese dopo l’ennesima gara negativa: “Rischio di essere nei guai anche l’anno prossimo” MUGELLO – «Spero che questa stagione possa almeno aiutarmi a comprendere certe persone e situazioni». Scrive repubblica.it

Tramonto rosso: Bagnaia si guarda intorno? Honda e Yamaha attendono - Doveva essere il punto di svolta (lo aveva detto anche il Direttore Generale Dall'Igna sabato scorso dopo la Sprint), potrebbe essere stato un punto di non ritorno. Riporta msn.com