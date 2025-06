Bagnaia non è Valentino ma proprio no La Ducati sta col più forte | un giorno abbandonerà pure Marquez

La battaglia tra Bagnaia e Marquez si fa sempre più intensa, ma spesso si tende a sottovalutare un aspetto cruciale: la forza mentale di Pecco. La Ducati si conferma dominante, ma non tutto dipende dall’istinto di vittoria; spesso, la tenacia psicologica fa la differenza. È fondamentale capire come questa vulnerabilità possa influire sul futuro del nostro campione e della squadra, perché alla fine, anche i più forti devono affrontare le proprie sfide interiori.

Gentile redazione del Napolista vorrei dire la mia sulla questione Ducati – Pecco – Marquez. Il vostro articolo ( qui e qui ) dice molte cose condivisibili ma manca assolutamente una parte: la debolezza mentale di Bagnaia di questa stagione che nessuno (tra siti e giornali) prende in considerazione: la sconfitta della stagione 2024 con Jorge Martin. Facendo un termine calcistico a noi vicino la stagione scorsa per lui è stata quella dei 91 punti sarriani. Undici vittorie a quattro, più vincente e veloce del rivale ma sconfitto per via delle sprint e dei 9 zeri contro i 4 del rivale.

