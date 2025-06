Bagnaia nel labirinto | è in crisi tecnica con la Ducati È Yamaha la soluzione del rebus?

Nel complesso scenario delle corse, Pecco Bagnaia si trova nel labirinto di una crisi tecnica con la Ducati 200 Yamaha, mentre Marc Marquez continua a dominare con la Desmo GP25. La situazione al Mugello ha lasciato tutti senza parole: cosa rischia il campione italiano? Con un contratto fino al 2027, il suo futuro potrebbe riservare sorprese epiche, dal clamoroso divorzio all’eventuale passaggio in Yamaha o Honda. Il capitolo più intrigante deve ancora essere scritto.

Marc Marquez continua a dominare con una Desmo GP25 che invece Pecco non digerisce. Anche al Mugello è apparso chiaro. Cosa può succedere adesso? C'è un contratto fino al 2027 ma non è escluso il clamoroso divorzio per andare in Yamaha o in Honda.

