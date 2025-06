azzurrini academy inaugura la sala di training cognitivo

Azzurrini Academy apre le porte a un futuro più inclusivo e innovativo con la sua nuova Sala di Training Cognitivo. Questa eccellenza nazionale non solo potenzia le capacità dei giovani calciatori, ma rivoluziona anche l’approccio all’educazione e alla tecnologia nello sport. Un passo importante che rafforza il nostro impegno per un calcio più accessibile e all’avanguardia. La crescita e l’inclusione sono ora più vicine che mai, pronti a scoprire cosa ci riserva questa entusiasmante novità?

La nuova struttura rappresenta un’eccellenza a livello nazionale nel campo dell’inclusione, educazione e innovazione tecnologica applicata allo sport. CASNATE CON BERNATE – In occasione del Terzo Torneo Azzurrini Academy, il Centro Sportivo Renato Rossi – Eracle FC ha ospitato l’inaugurazione ufficiale della nuova Sala di Training Cognitivo, uno spazio tecnologico immersivo destinato ai giovani calciatori della scuola calcio inclusiva Azzurrini Academy. Tra i partner del progetto, Samsung conferma il proprio impegno verso l’innovazione sociale contribuendo in modo concreto alla realizzazione della Sala, attraverso la fornitura di dispositivi digitali avanzati pensati per stimolare le capacità cognitive dei bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento eo lieve disabilità intellettiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it