Azioni Eni in rialzo dopo la cessione del 20% di Plenitude ad Ares

Le azioni Eni sono in forte rialzo dopo l’annuncio della cessione del 20% di Plenitude ad Ares Management, un’operazione dal valore di circa 2 miliardi di euro. Con questa mossa, la società mira a rafforzare il proprio core business e a valorizzare ulteriormente le sue energie rinnovabili, consolidando la propria posizione nel settore. L’operazione rappresenta un passo strategico per Eni, che punta a...

Eni ha annunciato la cessione del 20% della controllata Plenitude al fondo Ares Management per un valore di circa 2 miliardi di euro. L’accordo assegna alla società un equity value di 10 miliardi di euro e un enterprise value di oltre 12 miliardi. Dopo la notizia, le azioni Eni sono salite. Il nuovo socio, il fondo americano Ares, si affianca a Energy Infrastructure Partners, già titolare del 10% di Plenitude. L’operazione punta a rafforzare il posizionamento della società nella transizione energetica e nella mobilità elettrica. La cessione, che richiede ancora l’approvazione delle autorità competenti, consolida la strategia di valorizzazione degli asset green da parte del gruppo Eni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Azioni Eni in rialzo dopo la cessione del 20% di Plenitude ad Ares

In questa notizia si parla di: cessione - plenitude - ares - azioni

Eni, accordo con Ares Management per la cessione del 20 per cento di Plenitude - Eni ha annunciato un importante accordo con Ares Management per la cessione del 20% di Plenitude, un’operazione dal valore complessivo di circa 2 miliardi di euro.

Azioni Eni in rialzo dopo la cessione del 20% di Plenitude ad Ares; ENI, nel capitale di Plenitude entrano i fondi Ares Alternative Credit Management; Eni, fondi Ares rilevano 20% di Plenitude per circa 2 miliardi euro.

Azioni Eni in rialzo dopo la cessione del 20% di Plenitude ad Ares - Ecco perché l’operazione è strategica per il gruppo ... Riporta quifinanza.it

Eni cede il 20% delle quote di Plenitude. Accordo da €2 miliardi con il fondo Ares - Il fondo statunitense Ares entra in Eni Plenitude con un investimento di €2 miliardi a fronte di un equity value pari a €10 miliardi, corrispondente a un enterprise value di oltre €12 miliardi. Secondo money.it