Axios Iran lancia sei missili verso le basi Usa in Qatar

L'Iran ha lanciato sei missili verso le basi americane in Qatar. Lo riferisce Barak Ravid, corrispondente di Axios, su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Axios, Iran lancia sei missili verso le basi Usa in Qatar

Israele attacca l'Iran: esplosioni a Teheran. ?Trump convoca il governo | L'Idf: «Obiettivi le basi nucleari e missili a lungo raggio» - Tensioni internazionali in aumento: Israele lancia un attacco contro obiettivi in Iran, compresi basi nucleari e missili a lungo raggio, scatenando esplosioni a Teheran e dichiarando lo stato di emergenza.

Nuova notte di tensione in Medio Oriente: l’Iran ha lanciato missili contro Israele, colpendo anche Tel Aviv e Gerusalemme. Il bilancio provvisorio è di almeno otto morti e centinaia di feriti. La risposta israeliana è durissima: secondo Axios, Israele avrebbe chie Vai su Facebook

