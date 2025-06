Aviano base blindata dopo l' attacco degli Usa all' Iran | rafforzata la vigilanza nei siti sensibili

In un momento di crescente tensione globale, la sicurezza di Aviano si rafforza con una base blindata e misure di vigilanza potenziate sui siti sensibili. La recente escalation tra USA e Iran ha acceso l’attenzione sulle strategie di difesa, spingendo le autorità locali a intervenire prontamente. La risposta tempestiva rassicura la comunità e sottolinea l’impegno di Pordenone nel garantire protezione e tranquillità in un quadro internazionale in rapido cambiamento.

PORDENONE - Dopo l?attacco notturno Usa in Iran, che cambia lo scenario di crisi internazionale, la prefettura di Pordenone si è mossa subito e ieri mattina sono partiti gli avvisi per.

Base di Aviano blindata dopo l'attacco degli Usa all'Iran: rafforzata la vigilanza nei siti sensibili - In seguito all’attacco degli Stati Uniti in Iran, la sicurezza della base di Aviano è stata rafforzata, e la vigilanza nei siti sensibili è stata intensificata.

