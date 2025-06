Avete scritto la storia Il Ministro Abodi celebra la vittoria della Dibiesse Miane Under 21

A nome mio personale e di tutto il governo, desidero congratularmi con la Dibiesse Miane Under 21 per questa straordinaria vittoria. È un traguardo che supera il puro risultato sportivo, testimoniando passione, impegno e spirito di squadra. Questa vittoria rappresenta un esempio di eccellenza e determinazione che ispira giovani e comunità intere. Un riconoscimento che celebra non solo il successo sul campo, ma anche i valori che rendono il nostro sport un vero patrimonio nazionale.

Una lettera che emoziona. Un riconoscimento che va oltre il campo da gioco. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha inviato un messaggio carico di stima e affetto alla Dibiesse Miane Calcetto, dopo la conquista dello Scudetto Italiano Under 21. “A nome mio personale e di tutto il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - "Avete scritto la storia". Il Ministro Abodi celebra la vittoria della Dibiesse Miane Under 21

In questa notizia si parla di: ministro - abodi - dibiesse - miane

Giro d'Italia a Napoli, racconti dalla corsa: anche il ministro Andrea Abodi in bici sul lungomare - Il Giro d'Italia a Napoli si trasforma in una celebrazione collettiva, coinvolgendo appassionati, ciclisti e semplici cittadini.

Dibiesse U.21, Lupo: Scudetto? Ne ero sicuro. E intanto col club si congratula il ministro Abodi!.

Unesco, Ministro Abodi: valore patrimoniale culturale materiale e immateriale riferimento imprescindibile - In occasione della Seconda edizione della UNESCO Naples Conference on Cultural Heritage in the 21st Century (4- Scrive ilmessaggero.it

Coni: ministro Abodi partecipa a Giunta - Alla Giunta nazionale Coni in corso a Palazzo H è presente il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi. Segnala ansa.it