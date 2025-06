Avengers | Doomsday può spiegare rapidamente il Destino di RDJ con un importante combattimento del MCU

Il Marvel Cinematic Universe non si ferma e punta sempre più in alto, con nuovi personaggi e avventure epiche. Tra questi, il destino di Robert Downey Jr. si intreccia con combattimenti che potrebbero cambiare le sorti dei Vendicatori. Sebbene Thunderbolts abbia raccolto consensi, i Marvel Studios sono pronti a sorprendere ancora una volta con I Fantastici Quattro: Gli Inizi, promettendo colpi di scena che terranno tutti col fiato sospeso.

Non è un segreto che il Marvel Cinematic Universe cerchi vittorie ovunque possa trovarle. Nonostante non abbia ottenuto grandi risultati al botteghino, Thunderbolts* ha dalla sua parte la critica dei fan. I Marvel Studios cercheranno di alzare nuovamente l'asticella quando I Fantastici Quattro: Gli Inizi arriverà nelle sale. Tuttavia, per quanto i Nuovi Vendicatori e la Prima Famiglia della Marvel possano guadagnarsi il favore del pubblico, spetterà ad Avengers: Doomsday avvisare il mondo che il MCU è tornato. I Marvel Studios ne sono ben consapevoli e per questo hanno coinvolto talenti che sanno come dominare il genere dei cinecomics.