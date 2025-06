Avellino interruzione della fornitura di energia elettrica | le vie interessate

Se vivi ad Avellino, tieni presente che mercoledì 25 giugno 2025, dalle 8:00 alle 14:00, ci sarà un'interruzione dell'energia elettrica lungo alcune vie della città. E-Distribuzione effettuerà lavori di manutenzione sugli impianti per garantirne l’efficienza e la sicurezza. Ti consigliamo di pianificare i tuoi impegni in anticipo e di prepararti a questa temporanea modifica nella fornitura.

E-Distribuzione comunica l’interruzione della fornitura di energia elettrica per la necessità di effettuare lavori di manutenzione sugli impianti di loro proprietà. Il distacco si verificherà nella giornata di mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Le vie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, interruzione della fornitura di energia elettrica: le vie interessate

