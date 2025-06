Avellino Bellizzi replica alle accuse | Il commissario non è un ostacolo ai fondi

In un contesto di vibranti polemiche sulla gestione cittadina, Antonio Bellizzi, consigliere comunale di minoranza ad Avellino, interviene per smorzare le tensioni e chiarire il ruolo del commissario prefettizio. Con fermezza e trasparenza, Bellizzi ribadisce che il commissario non rappresenta un ostacolo ai fondi pubblici, ma anzi svolge un compito essenziale per garantire stabilità e corretta amministrazione. La sua risposta vuole essere un messaggio di chiarificazione e fiducia nel futuro della città.

Avellino – Il consigliere comunale di minoranza, Antonio Bellizzi, è intervenuto con una nota pubblica per chiarire il ruolo del commissario prefettizio alla luce delle recenti polemiche sulla gestione amministrativa del Comune di Avellino. Le sue dichiarazioni arrivano nel pieno di un acceso.

In questa notizia si parla di: avellino - bellizzi - commissario - replica

