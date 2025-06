Autovelox senza il controllo periodico multa all' automobilista annullata in appello

Una svolta decisiva per gli automobilisti italiani arriva dal Tribunale di Frosinone, che con la sentenza n. 346/2025 ha stabilito l’annullamento di una multa per eccesso di velocità rilevata senza il controllo periodico dell’autovelox. Questa decisione potrebbe segnare un precedente importante, mettendo in discussione le multe basate su dispositivi non sottoposti a verifiche regolari. Il caso apre nuove prospettive sulla validità delle sanzioni e sulla tutela dei diritti degli automobilisti.

Una svolta importante nella giurisprudenza sulle multe per eccesso di velocità arriva dal Tribunale di Frosinone. Con la sentenza n. 3462025, il giudice Stefano Troiani ha annullato una sanzione elevata tramite autovelox e condannato la Prefettura di Frosinone al pagamento delle spese legali.

