Autostrada chiusure notturne del casello di Monte San Savino

Se viaggi lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, presta attenzione alle chiusure notturne del casello di Monte San Savino. Per lavori di pavimentazione, nelle notti di lunedì 23 e martedì 24 giugno, dalle 22:00 alle 6:00, il casello sarà chiuso in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze. Pianifica il viaggio in anticipo, per evitare disagi o deviazioni impreviste.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità : - nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi.

