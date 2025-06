Autostrada A1 | stanotte chiuso il casello di Fidenza

Se viaggiate sulla A1 tra Milano e Napoli, prestate attenzione: stanotte il casello di Fidenza sarà chiuso per lavori sulla segnaletica orizzontale. Dalle 21 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 giugno, in entrambe le direzioni, l’accesso alla stazione di Fidenza sarà vietato. Per evitare disagi, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione di Parma, garantendo così un viaggio più sicuro e senza intoppi.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di lunedì 23, alle 5 di martedì 24 giugno, sarà chiusa la stazione di Fidenza in entrata e in uscita. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione di Parma e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Autostrada A1: stanotte chiuso il casello di Fidenza

In questa notizia si parla di: fidenza - autostrada - stanotte - chiuso

Lavori in autostrada: chiuso per 5 giorni lo svincolo di Meina sull'A26 - Importanti aggiornamenti per gli automobilisti: lo svincolo di Meina sull'A26 sarà chiuso per cinque giorni, con una chiusura parziale di mezza giornata.

Autostrada A1: stanotte chiuso il casello di Fidenza; A1, riaperto il tratto Terre di Canossa Campegine-Parma; Autostrada A1: stanotte chiuso il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola.

Incidente sulla A1 tra Fidenza e Fiorenzuola: 3 km di coda in direzione Milano - 20 si segnalano 3 chilometri di coda tra i caselli di Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano, a causa di un incidente avvenuto all’alt ... Segnala informazione.it

Auto si scontrano e vanno in fiamme in A1, traffico in tilt e oltre 13 km di coda tra Piacenza e Fidenza - A causa dell’incendio delle due auto nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, l’intera carreggiata è stata chiusa al traffico ... Si legge su fanpage.it