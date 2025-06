Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Monte San Savino

Se viaggiate lungo l’autostrada A1, attenzione alle prossime notti: saranno in corso chiusure temporanee delle stazioni di Valdichiana e Monte San Savino. Questi interventi, necessari per ispezioni, manutenzione e lavori di pavimentazione, garantiranno un rifacimento più sicuro e affidabile della strada. Pianificate con anticipo il vostro percorso per evitare disagi e arrivare a destinazione senza sorprese.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e per lavori di pavimentazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Monte San Savino

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusure - notturne - stazioni

Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni Chiesina Uzzanese, Lucca est e Prato est - A causa di lavori di pavimentazione e manutenzione, le stazioni Chiesina Uzzanese, Lucca Est e Prato Est dell'autostrada A11 subiranno chiusure notturne.

Il rispetto del crono-programma e l’impegno per garantire la piena percorribilità dell’autostrada Palermo - Catania, nel più breve tempo possibile restano per me obiettivi assolutamente prioritari. Continuerò a sostenerli con determinazione e senso di responsa Vai su Facebook

Lavori notturni sull'A14: chiuse le stazioni di Pedaso e Fermo Porto San Giorgio Vai su X

Chiusure notturne della stazione autostradale di Sesto Calende per lavori; Autostrada A1: chiusure notturne stazione entrata di Valdichiana in direzione Firenze; Autostrada A1 Milano-Napoli: chiusure notturne della stazione di Fabro e dell'area di servizio Fabro Est.

Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Impruneta e Scandicci - Per consentire lavori di potenziamento degli impianti delle gallerie, sarà chiusa la stazione di Firenze ... Da firenzepost.it

Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni di Scandicci e Impruneta - Chi si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma ... Scrive firenzepost.it