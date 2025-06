Automotive Meloni | Serve cambio di rotta su aspetti più surreali del Green deal Ue

Automotive Meloni chiede un cambio di rotta su alcuni aspetti del Green Deal UE che appaiono surreali. Con un'azione congiunta tra Italia, Francia e Germania, la presidente Meloni mira a rilanciare il settore automobilistico europeo, sostenendo un approccio più equilibrato e realistico. La sfida è convincere Bruxelles a rivedere le politiche ambientali, affinché siano sia sostenibili che fattibili per le imprese europee. È il momento di trasformare le ambizioni in azioni concrete.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 “Annuncio che sto lavorando insieme al Presidente Macron e al Cancelliere Merz per definire delle linee comuni a sostegno del settore automobilistico europeo. Penso che le nostre tre nazioni, lavorando insieme, possano fornire uno stimolo fondamentale alla riflessione in corso”, così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue del 26 e 27 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it