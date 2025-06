Automobilista si schianta sul casello stradale e lo distrugge | Colpo di sonno

Una notte di paura sulla Pedemontana Veneta, quando un automobilista, colto da colpo di sonno, ha sfondato il casello di Spresiano, causando un impatto devastante. La scena, sconvolgente, ha lasciato senza parole i soccorritori intervenuti, fortunatamente senza feriti gravi. Un episodio che solleva ancora una volta il drammatico tema della sicurezza stradale e dei rischi dell'uso di sostanze che compromettono la lucidità alla guida. Continua a leggere.

Il terribile impatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, intorno alle due di ieri 22 giugno al casello di Spresiano sulla Pedemontana Veneta. Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori ma nessun ferito grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

