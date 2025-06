Auto travolge un gruppo di amici seduti ai tavoli di un bar vicino Forlì morto esponente Pd Gabriele Nuzzolo

Un tragico incidente scuote Bagno di Romagna, quando un'auto ha travolto un gruppo di amici seduti a un bar. La tragedia si è portata via il giovane segretario Pd Gabriele Nuzzolo, lasciando la comunità sgomenta. Un evento che solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla fragilità della vita. Resta da capire come prevenire tali drammi per tutelare il nostro territorio e le persone che lo abitano.

Tragico incidente a Bagno di Romagna (Forlì), dove un'auto ha investito un gruppo di amici seduti al tavolo di un bar: morto il segretario Pd Gabriele Nuzzolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Auto travolge un gruppo di amici seduti ai tavoli di un bar vicino Forlì, morto esponente Pd Gabriele Nuzzolo

Dramma in Appennino: auto travolge un gruppo di ragazzi seduti al tavolino di un bar, un morto e diversi feriti - Tragedia sull’Appennino: un incidente stradale ha sconvolto Poggio alla Lastra, causando la perdita di una vita umana e diversi feriti.

Auto sbanda e travolge tre amici al bar, morto il segretario del Pd Gabriele Nuzzolo e due feriti - Un'auto ha sbandato vicino a un chiosco dove a un tavolino erano seduti quattro giovani. Da informazione.it

