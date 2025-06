Auto si scontrano tre feriti | grave una donna incinta di tre mesi

Un grave incidente stradale sulla strada 440 tra Orbetello e Porto Santo Stefano ha coinvolto tre veicoli, lasciando quattro persone ferite, tra cui una donna incinta di tre mesi. La curva, tristemente famosa, si è rivelata ancora una volta teatro di un dramma, evidenziando l'urgenza di interventi per migliorare la sicurezza. La comunità resta in attesa di risposte e misure concrete per prevenire tragedie simili in futuro.

MONTE ARGENTARIO Tre persone sono rimaste ferite in modo abbastanza grave in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato, sulla strada 440, che collega Orbetello a Porto Santo Stefano. Tra i feriti c’è anche una donna di 31 anni di Pontedera, che è incinta di tre mesi circa. Lo scontro è accaduto sulla ormai purtroppo famosa curva curva maledetta vicino alla Grotta degli Stretti, un punto della strada tristemente noto per incidenti gravi e, purtroppo, anche mortali, ma dove non sono mai stati realizzati interventi di messa in sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, una macchina modello con a bordo due giovani di Pontedera, marito e moglie, stava viaggiando da Orbetello verso Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto si scontrano, tre feriti: grave una donna incinta di tre mesi

