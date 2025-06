Auto sbanda e colpisce tre amici al bar a Bagno di Romagna morto il consigliere comunale Gabriele Nuzzolo

Un tragico incidente scuote Bagno di Romagna: un’auto sbanda e investe tre amici al bar, portando via Gabriele Nuzzolo, giovane consigliere comunale e figura stimata del territorio. La comunità piange una perdita improvvisa e dolorosa, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa drammatica tragedia. La notte si tinge di tristezza e solidarietà, lasciando un vuoto difficile da colmare. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un morto e due feriti per un incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Poggio alla Lastra, borgo di Bagno di Romagna nel Forlivese. Un suv, riporta il Resto del Carlino, è piombato su un gruppo di amici davanti al bar. La vittima è Gabriele Nuzzolo, di Santa Sofia (avrebbe compiuto 34 anni a luglio), consigliere comunale e segretario del circolo locale del Pd. Sarebbe morto sul colpo. I Carabinieri di Bagno di Romagna sono al lavoro per ricostruire l’accaduto anche se l’ipotesi prevalente è che il conducente dell’auto abbia avuto un malore. “È stato difficile persino trovare le parole per commentare questa tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto sbanda e colpisce tre amici al bar a Bagno di Romagna, morto il consigliere comunale Gabriele Nuzzolo

