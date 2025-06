Auto cinesi | le più vendute in Italia non sono elettriche

Nel mercato italiano di maggio 2025, le auto cinesi più vendute non sono elettriche ma si distinguono per tecnologia ibrida all'avanguardia. Queste vetture offrono un equilibrio perfetto tra efficienza, prestazioni e prezzo, conquistando sempre più consensi tra gli automobilisti italiani. Scopriamo insieme le caratteristiche e i prezzi delle tre principali protagoniste di questa rivoluzione verde, che stanno ridefinendo il concetto di mobilità sostenibile.

Prezzo e caratteristiche delle tre auto cinesi più vendute in Italia a maggio 2025, tutte equipaggiate con un sistema full hybrid o ibrido plug-in all'avanguardia.

