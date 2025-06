Auto a tutta velocità contro il casello | incidente choc in autostrada

Una notte che avrebbe dovuto essere tranquilla si è trasformata in un dramma sulla Pedemontana Veneta. Intorno alle 2 di domenica 22 giugno, un boato ha rotto il silenzio, quando una Fiat Punto, con tre giovani a bordo, ha schiantato contro il casello di Spresiano a tutta velocità, lasciando dietro di sé un quadro di distruzione e paura. Un incidente choc che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia importante rispettare i limiti di velocità.

Una notte che doveva scorrere come tante altre si è trasformata in un incubo lungo la Pedemontana Veneta. Erano circa le 2 del mattino di domenica 22 giugno quando un boato ha spezzato il silenzio al casello di Spresiano. Una Fiat Punto con tre giovani a bordo è piombata a tutta velocità sulla barriera automatica del pedaggio, distruggendola e finendo la corsa in mezzo alla carreggiata. Un impatto violento, devastante, che ha ridotto l’auto a un groviglio di lamiere e detriti. Ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo: i tre ragazzi sono usciti dall’abitacolo con ferite lievi. Un miracolo, secondo chi ha visto con i propri occhi la scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: auto - tutta - velocità - casello

Show non autorizzato del rapper Envy a Scampia, auto e moto a tutta velocità in zona pedonale: scattano le multe - Un evento non autorizzato del rapper Envy a Scampia ha scatenato il caos, con auto e moto sfreccianti in zona pedonale.

#auto piomba sul #casello a tutta velocità, demolita la cassa e danni per migliaia di euro: l'incidente choc Vai su X

Due feriti lievi in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A10 all’altezza dello svincolo esterno del casello di Genova Pra’ in direzione ponente Vai su Facebook

Auto piomba sul casello a tutta velocità, demolita la cassa e danni per migliaia di euro: l'incidente choc; Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vitt; Trento: a tutta velocità sfonda la sbarra del casello sull'Autobrennero. Il video finisce online.