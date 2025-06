Auto a metano prende fuoco durante la marcia il conducente si mette in salvo

Un episodio che poteva finire in tragedia quello accaduto a Terni, quando un’auto a metano ha preso fuoco durante la marcia. Il pronto intervento del conducente e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Una testimonianza di come la prontezza e la sicurezza siano fondamentali sulla strada. La vicenda ci ricorda l’importanza di controllare regolarmente le nostre vetture e di essere sempre preparati alle emergenze, perché ogni secondo conta.

Terni, 23 giugno 2025 – Auto a fuoco a Terni, in via Alfonsine in direzione del centro. Poco dopo le 12,30 il conducente di una Fiat Panda alimentata a metano si è accorto prima del fumo che usciva dal motore, poi ha visto le fiamme: a quel punto è riuscito a scendere dall'auto e a chiamare aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Terni, che hanno spento le fiamme e messo la vettura in sicurezza.

