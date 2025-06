Autista di un bus non fa inversione e un passeggero senza biglietto lo picchia | gli ha rotto il naso

Un episodio di violenza sconvolge il mondo dei trasporti pubblici: un autista di Autolinee Varesine è stato brutalmente aggredito da un passeggero senza biglietto, che gli ha procurato una microfrattura del setto nasale e un ematoma. La scena, purtroppo, riflette una problematica crescente di sicurezza e rispetto sui mezzi pubblici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda e le possibili ripercussioni.

Nei giorni scorsi un autista di Autolinee Varesine è stato aggredito da un passeggero: lo ha colpito al volto causandogli una microfrattura del setto nasale e un ematoma al viso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: autista - passeggero - inversione - biglietto

Varese, autista di bus non fa inversione e un passeggero gli rompe il naso. La rabbia dei conducenti: “Non si può lavorare così” - Ancora un episodio di violenza scuote il settore dei trasporti pubblici: questa volta, un autista di Varese è stato aggredito da un passeggero che, infuriato per non aver potuto effettuare una inversione, gli ha rotto il naso.

Autista di un bus non fa inversione e un passeggero (senza biglietto) lo picchia: gli ha rotto il naso; Varese, autista di bus non fa inversione e un passeggero gli rompe il naso. La rabbia dei conducenti: “Non si può lavorare così”; L’autista non fa inversione e lui gli rompe il naso. Aggressione in bus a Cittiglio.

Autista di un bus non fa inversione e un passeggero (senza biglietto) lo picchia: gli ha rotto il naso - Nei giorni scorsi un autista di Autolinee Varesine è stato aggredito da un passeggero: lo ha colpito al volto causandogli una microfrattura del setto ... Scrive fanpage.it

Varese, autista di bus non fa inversione e un passeggero gli rompe il naso. La rabbia dei conducenti: “Non si può lavorare così” - È accaduto a Cittiglio sulla linea per Laveno: il conducente ha riportato 15 giorni di prognosi. Segnala msn.com