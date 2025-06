Aumento spesa militare? Gli italiani sono contrari

Nonostante le crescenti tensioni globali, gli italiani si oppongono all’aumento della spesa militare, rivelando una preferenza chiara per investimenti in istruzione, sanità e welfare. Un sondaggio condotto dal Consiglio europeo evidenzia come l’opinione pubblica italiana si distingua come una delle poche a respingere questa strategia, ponendo interrogativi sulle priorità del paese in un contesto internazionale sempre più complesso. Ma cosa significa questa posizione per il futuro dell’Italia?

Secondo un sondaggio dell’European Council on Foreign Relations riportato dal @guardian e svolto in 12 Paesi, la maggioranza degli elettori italiani sono contrari all’aumento della spesa militare: 57% contro il 17% di favorevoli Vai su X

