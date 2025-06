Aumentano i medici specializzati e calano i pronto soccorso

Negli ultimi 12 anni, l’Italia ha assistito a un sorprendente cambiamento nel settore sanitario: crescono i medici specializzati mentre si riducono i pronto soccorso, con ben 115 strutture chiuse. Una tendenza che solleva importanti riflessioni sulla qualità e l’accessibilità delle cure nel nostro Paese. Questa mappa in evoluzione evidenzia le sfide e le opportunità di un sistema sanitario che deve adattarsi alle nuove esigenze.

Nell'arco di 12 anni sono stati chiusi ben 115 Pronto Soccorso in Italia: la fotografia è scattata dalla Facoltà di Economia della Cattolica di Roma.

