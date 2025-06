Aumenta l' età media delle auto nella Marca | 12 anni e 6 mesi

Secondo un’analisi di Facile.it, a maggio 2025 l’età media delle auto in Veneto si aggira intorno ai 12 anni e 6 mesi, con un incremento del 4,8% in un solo anno. Un dato che rivela come il parco auto veneto sia sempre più datato, riflettendo trend di conservazione e sostenibilità. Ma cosa significa tutto ciò per i guidatori e il mercato? Scopriamolo insieme...

12 anni e 2 mesi; secondo l'analisi* di Facile.it questa è l'età media delle auto che circolavano sulle strade venete a maggio 2025. L'anzianità dei veicoli veneti risulta sempre più elevata tanto che l'età media del parco auto in Veneto è aumentata addirittura del 4,8% in un solo anno.

