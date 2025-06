Aumenta la spesa destinata alla difesa per i paesi Nato ma non per tutti | la Spagna fa eccezione

A poche ore dall'apertura del vertice Nato all'Aja, i 32 paesi alleati sono pronti a rafforzare la loro difesa, con un impegno condiviso ad aumentare la spesa militare. Tuttavia, non tutti sono sulla stessa linea: la Spagna si distingue come unica eccezione, mantenendo una strategia differente. È un passo importante che potrebbe ridefinire le dinamiche dell’alleanza e le priorità di sicurezza collettiva.

A poche ore dall'inizio del vertice della Nato, che prenderà il via domani all'Aja, nei Paesi Bassi, i 32 paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno raggiunto un accordo sulla dichiarazione finale che prevede la crescita dello sforzo economico, come richiesto dal presidente Usa Donald Trump.

