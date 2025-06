Auckland City-Boca Juniors | le probabili formazioni

Scopri le probabili formazioni di Auckland City e Boca Juniors, protagonisti della sfida decisiva della terza giornata del Gruppo C del Mondiale per Club 2025. Con il Bayern Monaco e Benfica a contendersi il girone, ogni risultato può far la differenza. Gli argentini, determinati a qualificarsi, affrontano gli australiani con ambizioni chiare: batterli e sperare in una contemporanea vittoria dei tedeschi. Auckland City-Boca Juniors si gioca martedì 24 giugno 2025 alle ore 21 al Geodis Park di Nashville, un incrocio da non perdere.

Gara valida per la terza giornata del gruppo C del Mondiale per Club 2025, che comprende anche Bayern Monaco e Benfica. Per ottenere la qualificazione gli argentini devono battere gli australiani sperando nella vittoria dei tedeschi contro i lusitani. Auckland City-Boca Juniors si giocherà martedì 24 giugno 2025 alle ore 21 presso il Geodis Park di Nashville. AUCKLAND CITY-BOCA JUNIORS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli australiani sono matematicamente fuori dai giochi avendo perso 10-0 all’esordio contro il Bayern Monaco, per poi capitolare di nuovo per mano del Benfica. L’obiettivo è chiudere questa manifestazione in modo dignitoso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Auckland City-Boca Juniors: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: auckland - city - boca - juniors

Pronostico Auckland City-Boca Juniors: una goleada potrebbe non bastare - L'attesa per il match Auckland City-Boca Juniors è alle stelle: una goleada potrebbe non bastare per i sudamericani, determinati a riscattarsi dopo la difficile sconfitta contro il Bayern Monaco.

! Dopo il 10-0 contro Auckland City i bavaresi affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club i ben più temibili avversari del Boca Juniors, che nel match precedente avevano frenato il Benfica sul 2-2 Vai su X

! Dopo il 10-0 contro Auckland City i bavaresi affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club i ben più temibili avversari del Boca Juniors, che nel match precedente avevano frenato il Benfica sul 2-2 Vai su Facebook

Dove vedere Auckland City-Boca Juniors in diretta tv e streaming?; Come guardare Auckland City-Boca Juniors: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; Auckland City-Boca Juniors dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Pronostico Auckland City-Boca Juniors: una goleada potrebbe non bastare - Boca Juniors è una partita del Mondiale per Club e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it

Auckland City vs Boca Juniors Preview, prediction, lineups, betting tips & odds | FIFA Club World Cup 2025 - Auckland City are all set to battle Boca Juniors in their final group stage fixture of the 2025 FIFA Club World Cup at the GEODIS Park. Secondo khelnow.com