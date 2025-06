Attraversamenti pedonali rovinati | esposto di Codacons Lombardia contro il Comune di Sondrio

A Sondrio, la sicurezza dei pedoni è a rischio a causa di attraversamenti rovinati e segnaletica inesistente o deteriorata. La denuncia del Codacons Lombardia mette in luce una situazione critica in zone strategiche della città, pronta a scatenare un dibattito in consiglio comunale. La questione richiede interventi immediati per garantire strisce pedonali più sicure e visibili, affinché tutti possano attraversare le strade con serenità.

A Sondrio attraversamenti pedonali sbiaditi, pavimentazioni sconnesse, segnaletica orizzontale assente o ormai invisibile in aree strategiche della città: è questa la situazione denunciata anche in un’interpellanza che verrà discussa nella seduta del consiglio comunale di venerdì (prima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Attraversamenti pedonali rovinati: esposto di Codacons Lombardia contro il Comune di Sondrio

In questa notizia si parla di: attraversamenti - pedonali - sondrio - rovinati

Sondrio, attraversamenti pedonali sbiaditi e rovinati: "E' ora di intervenire" - A Sondrio, i attraversamenti pedonali sbiaditi e rovinati ormai rappresentano un rischio concreto per pedoni e automobilisti.

Attraversamenti pedonali rovinati: esposto di Codacons Lombardia contro il Comune di Sondrio; Sondrio, attraversamenti pedonali sbiaditi e rovinati: E' ora di intervenire; Attraversamenti pedonali rovinati | esposto di Codacons Lombardia contro il Comune di Sondrio.

Attraversamenti pericolosi . Esposto al Comune - A dimostrazione di come la misura sia ormai colma, il Codacons presenterà un esposto al Comune di Sondrio per chiedere ... Da msn.com

Traffico in via Vanoni. I Dem chiedono interventi - rivolgerà all’amministrazione comunale di Sondrio, nel corso del Consiglio comunale del 28 febbraio, attraverso ... ilgiorno.it scrive