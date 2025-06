Attilio Fontana | Roma matrigna continua ad odiarci

In un panorama politico in fermento, Attilio Fontana e la sua visione della Sardegna si intrecciano con le sfide e le tensioni nel cuore di Roma. La Lega ribadisce i suoi principi fondamentali, tra sicurezza e autonomia, mentre il dibattito sul Ponte si amplia, coinvolgendo anche la Lombardia. E il terzo mandato? Una questione che potrebbe ridefinire il futuro della regione. Continua a leggere per scoprire come si sviluppano queste vicende cruciali.

Il governatore: «La Lega ribadisca i suoi valori, Vannacci e la Sardone dovranno tutelarli. Ponte sullo Stretto? Niente in contrario, ma costruiamone anche in Lombardia. Non c’è ragione per negare il terzo mandato». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Attilio Fontana: «Roma matrigna continua ad odiarci»

In questa notizia si parla di: attilio - fontana - roma - matrigna

Attilio Fontana e il convegno di Remigration: "In Italia c'è libertà d'opinione" - Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, commenta il convegno di remigrazione in programma al teatro Condominio di Gallarate.

Attilio Fontana: «Roma matrigna continua ad odiarci»; Attilio Fontana “Roma matrigna odia il Nord”/ “Errore negare terzo mandato. Sindaco Milano? Meglio un civico”.

Attilio Fontana “Roma matrigna odia il Nord”/ “Errore negare terzo mandato. Sindaco Milano? Meglio un civico” - Presidente Regione Lombardia Attilio Fontana contesta l'approccio centralista di Roma: “è matrigna e ci odia. Come scrive ilsussidiario.net

A.Fontana cita Bossi, 'Roma è un pantano dove si ferma tutto' - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, per parlare di temi come il federalismo fiscale e il rapporto tra Roma e i territori, ha citato Umberto Bossi durante un evento ... Si legge su ansa.it