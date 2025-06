Attentato volevano colpire Zelensky La scoperta shock e l’intervento della polizia | cosa succede

Una minaccia inquietante si è abbattuta su Volodymyr Zelensky, con un tentativo di attentato sventato dai servizi segreti ucraini. Il piano, altamente sofisticato, mirava a colpire il presidente ucraino all’aeroporto di Rzeszów, in Polonia, suscitando preoccupazione internazionale e ponendo sotto i riflettori le tensioni sempre più intense nella regione. Ma cosa è successo realmente? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Volodymyr Zelensky era il bersaglio di un nuovo, sofisticato piano per assassinarlo. L’allarme è arrivato direttamente dai servizi segreti ucraini, che hanno rivelato un’operazione per colpire il presidente ucraino all’aeroporto di Rzeszów, in Polonia. La notizia è stata diffusa dall’agenzia PAP e ha subito generato un’ondata di preoccupazione internazionale. L’obiettivo era chiaro: colpire il cuore simbolico della resistenza ucraina in uno dei luoghi più sorvegliati e strategici d’Europa. Le armi scelte: droni, cecchini e un piano ad alta precisione A spiegare la gravità del tentato attentato è stato Vasyl Malyuk, capo dell’intelligence ucraina, che ha parlato di “dettagli scioccanti”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Attentato, volevano colpire Zelensky”. La scoperta shock e l’intervento della polizia: cosa succede

