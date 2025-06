Attentato terroristico in chiesa a Damasco durante la Messa | decine di morti e feriti

Un attacco terroristico sconvolge Damasco durante la sacra celebrazione: un kamikaze colpisce una chiesa, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e dolore. La tragedia, che ha provocato decine di vittime innocenti, scuote non solo la Siria, ma l’intera comunità internazionale. In tempi seguiti a questa orribile aggressione, il mondo si stringe nel cordoglio, chiedendo giustizia e pace.

Messa insanguinata a Damasco: l’ISIS colpisce in chiesa con un attentato. Il bilancio è tragico: 22 morti, decine di feriti. Il luogo di culto è devastato. Un attentato kamikaze ha sconvolto, ieri la celebrazione della santa Messa in una chiesa di Damasco, capitale della Siria. Il risultato della strage è terribile: si calcolano 20 morti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Attentato terroristico in chiesa a Damasco durante la Messa: decine di morti e feriti

