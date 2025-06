Attentato suicida dell’Isis a Damasco | almeno 20 morti

In un'ulteriore escalation di violenza, un attentato suicida dell'ISIS a Damasco ha devastato la città, mietendo almeno 20 vittime innocenti. La situazione in Siria si fa sempre più fragile, con le comunità religiose che continuano a soffrire sotto il peso di questa spirale di violenze incontrollate. Un episodio che evidenzia l'urgenza di trovare soluzioni durature per riportare stabilità e sicurezza nella regione.

L'Isis continua le sue violenze alle comunità religiose in una Siria incointrollata L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attentato suicida dell’Isis a Damasco: almeno 20 morti

In questa notizia si parla di: isis - attentato - suicida - damasco

Siria: l’Isis rivendica il primo attentato contro il governo di Damasco dalla caduta di Assad - L'ISIS torna a farsi sentire in Siria con un attentato che segna un cambiamento inquietante nel panorama geopolitico.

Almeno 20 morti e oltre 50 feriti in un attentato suicida avvenuto nella chiesa greco-ortodossa di Sant’Elia, alla periferia di Damasco, durante la messa domenicale. Secondo le autorità siriane, l’attacco è stato compiuto da un affiliato all’Isis. È il secondo attenta Vai su Facebook

#Siria Attentato suicida nella chiesa greco ortodossa di Sant'Elia, alla periferia di #Damasco. 22 le vittime, 63 i feriti. L'attentatore è entrato sparando durante la funzione religiosa, poi si è fatto esplodere. Sarebbe affiliato all'Isis. - X Vai su X

Siria, attacco suicida terrorista Isis in una chiesa Damasco: morti e feriti; Strage in chiesa a Damasco, kamikaze fa 20 morti. «L'attentatore è dell'Isis»; Attentato dell'Isis a Damasco: la devastazione nella chiesa di Sant'Elia dopo l'attacco suicida.

Siria, attacco suicida dell’Isis colpisce chiesa a Damasco: strage di fedeli - Un attentatore suicida si è fatto esplodere nella chiesa di Sant’Elia a Dwelaa, colpendo i fedeli durante la funzione. notizie.it scrive

Damasco: attentato suicida in una chiesa/ Video: “È stato l’ISIS, 25 morti e più di 50 feriti” - ortodossa: secondo le autorità è stato compiuto dall'ISIS, ma non c'è alcua rivendicazione ... Riporta ilsussidiario.net