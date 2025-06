Attacco Usa nel conflitto Israele-Iran | sale l' allerta nelle basi italiane fra cui Camp Darby

L’ombra di un conflitto globale si fa sempre più concreta, con l’attacco a sorpresa dell’ex presidente Trump in Iran che scuote le economie e gli equilibri geopolitici mondiali. In Italia, tra cui la storica base di Camp Darby, cresce l’allerta, evidenziando come le tensioni internazionali possano rapidamente coinvolgere anche il nostro territorio. La situazione resta critica e in evoluzione, lasciando tutti con il fiato sospeso e la domanda: quali saranno le prossime mosse?

Con l'attacco a sorpresa lanciato da Donald Trump nella notte di domenica 22 giugno 2025 in Iran, sale il livello di allerta anche in Italia. E' stato il ministro degli esteri Antonio Tajani ad annunciare l'innalzamento al massimo livello di attenzione nelle basi militari statunitensi presenti.

