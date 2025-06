Attacco Usa la rivelazione di Teheran | A sud di Natanz un nuovo impianto più interrato e protetto di Fordow

In un clima di tensione crescente, l’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani ha rivelato una strategia di difesa sorprendente: mentre la superficie di Natanz è stata distrutta, Teheran ha risposto con la costruzione di un nuovo impianto interrato, nascosto nel cuore di una montagna. Questa mossa sottolinea la determinazione dell’Iran di proteggere il proprio programma nucleare e mette in discussione le possibilità di intervento esterno. A...

Commentando l’attacco americano ai siti nucleari iraniani, il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi ha affermato che la struttura di superficie di Natanz è stata “completamente distrutta”. Ma appena fuori dal perimetro dell’impianto di arricchimento dell’uranio che si trova a circa 225 km a sud di Teheran il regime ne avrebbe costruito un altro, interrato per decine di metri nel ventre di una montagna. A parlarne in via ufficiale è stato il 12 giugno il capo dell’ Organizzazione iraniana per l’energia atomica Mohammad Eslami, poche ore dopo che l’Aiea aveva approvato la risoluzione presa a pretesto da Israele per iniziare la guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it