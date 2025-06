Attacco Usa in Iran Trump | Danni monumentali ai siti colpiti | Teheran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Israele Netanyahu al Muro del Pianto

La tensione tra Stati Uniti e Iran raggiunge livelli critici, con attacchi devastanti e minacce di ritorsione che scuotono il Medioriente. Teheran promette vendetta, mentre Israele intravede nuove possibilità di pace. In un clima di instabilità crescente, gli eventi si susseguono rapidi, alimentando un’incandescente spirale di conflitto e speranza di pace. La situazione rimane estremamente volatile, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa drammatica escalation.

Si infiamma la guerra in Medioriente, il premier israeliano: "L'azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Vedo un'enorme espansione degli accordi di pace".

Attacco Usa all'Iran, Trump: «Danni monumentali ai siti nucleari».  Da Israele altri raid. Netanyahu: «Ora opportunità per la pace» - Le tensioni tra USA, Israele e Iran raggiungono un livello critico, con attacchi che minacciano la stabilità regionale e causano danni monumentali ai siti nucleari iraniani.

"Si dice che i danni ai siti nucleari in Iran siano 'monumentali'.I colpi sono stati duri e precisi.I nostri militari hanno dimostrato grande abilitĂ ".Lo scrive Donald Trump commentando l'esito dell'attacco Usa. Vai su X

Le immagini satellitari scattate sul sito nucleare iraniano di Fordow da Planet Labs mostrano il sito prima e dopo l’attacco degli Stati Uniti. "Contrariamente a quanto affermato da Trump" il sito nucleare di Fordow "non ha subito gravi danni", ha fatto sapere l’Ira Vai su Facebook

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - L'ambasciatrice Usa all'Onu: Era giunto per noi il momento di agire; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace.

Trump lancia l’attacco Usa. L’Iran: conseguenze eterne - Secondo il capo di stato maggiore Dan Caine nell’operazione Martello di Mezzanotte «i principali impianti di arricchimen ... Lo riporta corriere.it

Il maxi attacco Usa all’Iran. Trump: fermata l’atomica - Pochi giorni fa, il presidente degli Stati Uniti aveva detto che si sarebbe preso due settimane per decidere sull’attacco all’Iran. Lo riporta ilmessaggero.it