Attacco Usa in Iran Trump apre a cambio di regime e conia la parola MIGA | Tajani | la nostra ambasciata a Teheran resta aperta

Tensioni esplosive tra Iran e Stati Uniti scuotono il Medio Oriente, con Trump che apre a un cambio di regime e Tajani che assicura: "La nostra ambasciata a Teheran resta aperta". Nel frattempo, il premier israeliano vede opportunità in questa crisi, prevedendo un’ampia espansione degli accordi di pace. Una situazione che potrebbe rivoluzionare gli equilibri regionali e globali, lasciando il mondo a osservare attentamente ogni mossa.

Si infiamma la guerra in Medioriente, il premier israeliano: "L'azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Vedo un'enorme espansione degli accordi di pace".

Attacco Usa in Iran, Trump apre a cambio di regime e conia la parola "Miga" | Idf, bombardamenti in corso nell'ovest dell'Iran - L'attuale escalation tra USA e Iran sta scuotendo il Medio Oriente, con bombardamenti in corso e tensioni alle stelle.

Trump: Danni monumentali ai siti nucleari iraniani. Rubio: Cina prema contro chiusura di Hormuz - Cremlino: contatti in corso Usa-Russia, anche sull'Iran; Trump ora vuole nuovo Iran. I dubbi sull'attacco, successo a metà ?; Attacco Usa all'Iran. Da Trump minacce e apertura il dialogo.

Trump attacca l'Iran e apre al cambio di regime: la missione Midnight Hammer su 3 siti nucleari - Con una mossa a sorpresa senza precedenti da parte dei suoi predecessori, Donald Trump ha sferrato un attacco all'Iran, mirando a tre siti nucleari chiave (Fordow, Natanz ed Esfahan)

Iran, Trump apre al cambio di regime. Attacco Usa, successo vero? Ipotesi e dubbi - Troppo presto per capire se i siti nucleari sono stati realmente distrutti ... Lo riporta msn.com