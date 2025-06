Attacco Usa in Iran Trump apre a cambio di regime e conia la parola MIGA | L' esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele | danni

In un clima di escalation internazionale, le tensioni tra USA, Iran e Israele si intensificano, con attacchi e risposte che scuotono la regione. La possibilità di un cambio di regime in Iran si fa strada, mentre le sirene suonano a Gerusalemme, segnalando un rischio crescente. Tali eventi sollevano interrogativi fondamentali sulla stabilità e il futuro di questa polveriera mediorientale, dove ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della pace.

Tajani: "La nostra ambasciata a Teheran resta aperta". Sirene a Gerusalemme e in altri parti del Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Attacco Usa in Iran, Trump apre a cambio di regime e conia la parola "MIGA" | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele: danni

In questa notizia si parla di: attacco - iran - trump - apre

Attacco Usa in Iran, Trump apre a cambio di regime e conia la parola "Miga" | Idf, bombardamenti in corso nell'ovest dell'Iran - L'attuale escalation tra USA e Iran sta scuotendo il Medio Oriente, con bombardamenti in corso e tensioni alle stelle.

Cina: Attacco Trump Apre Vaso di Pandora? https://progetto-radici.it/2025/06/22/cina/… Comunicato stampa a cura di Alessandra Gentili Cina: L’attacco unilaterale degli Stati Uniti contro l’Iran un pericoloso precedente! Cosi commenta oggi CHINADAILY (http Vai su X

Attacco al cuore dell’Iran, nella notte Israele colpisce siti nucleari, leader militari e decine di civili. Dopo decenni Netanyahu apre il fuoco contro il suo nemico più grande. Trump apprezza, l’Europa non condanna, Teheran giura vendetta: missili su Tel Aviv. So Vai su Facebook

Trump: Danni monumentali ai siti nucleari iraniani. Idf, attaccati 6 aeroporti in Iran - Idf, in corso attacchi contro siti militari a Teheran; Trump ora vuole nuovo Iran. I dubbi sull'attacco, successo a metà ?; Trump non si ferma e pensa alla fase 2: un nuovo Iran col cambio di regime.

Donald Trump apre al cambio di regime in Iran: «Miga!» - Per la prima volta da quando Israele ha attacco l’Iran, Donald Trump ha parlato esplicitamente della possibilità che questa guerra finisca con un cambio di regime a Teheran. Come scrive msn.com

Attacco Usa in Iran, Trump apre a cambio di regime e conia la parola "MIGA" | Tajani: la nostra ambasciata a Teheran resta aperta - Gli Stati Uniti entrano in campo direttamente nella guerra Israele- Riporta msn.com