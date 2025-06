Attacco Usa in Iran Trump apre a cambio di regime e conia la parola Miga | Idf bombardamenti in corso nell' ovest dell' Iran

L'attuale escalation tra USA e Iran sta scuotendo il Medio Oriente, con bombardamenti in corso e tensioni alle stelle. Trump apre al cambio di regime, con parole che fanno tremare la regione, mentre il premier israeliano vede nuove opportunità di pace emergere da questa crisi. Un quadro complesso e volatile, dove significati nascosti e possibilità sorprendenti si intrecciano, lasciando il mondo a domandarsi: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Si infiamma la guerra in Medioriente, il premier israeliano: "L'azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Vedo un'enorme espansione degli accordi di pace".

