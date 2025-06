Attacco Usa in Iran pro-pal in protesta sotto l’ambasciata americana a Roma

Le tensioni tra USA e Iran scalano la scena internazionale, e questa volta a Roma il popolo pro-palestinese torna a protestare sotto l’ambasciata americana. Coordinati dalla ‘Rete contro il riarmo’, i manifestanti esprimono il loro dissenso contro l’attacco all’Iran, sventolando bandiere di Palestina, Libano e Iran. Tra slogan e manifesti, la piazza si fa portavoce di un messaggio forte contro le recenti escalation, sottolineando la complessità e la passione che animano questa crisi geopolitica.

Il popolo pro-pal torna in piazza a Roma, questa volta sotto l’ambasciata americana per protestare contro l’ attacco all’Iran. Sorvegliati a vista dalle forze dell’ordine e coordinati in piazza dalla ‘Rete contro il riarmo’, i manifestanti hanno lanciato slogan e affisso manifesti contro Israele e quello che definiscono il “ massacro a Gaza ”. Oltre alle bandiere palestinesi c’erano anche bandiere libanesi e iraniane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco Usa in Iran, pro-pal in protesta sotto l’ambasciata americana a Roma

