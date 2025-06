Attacco Usa in Iran i bombardieri tornano a casa e Trump ringrazia – Video

Dopo l'operazione militare in Iran, i bombardieri B-2 fanno ritorno negli Stati Uniti, suscitando reazioni e commenti a livello globale. Trump celebra il successo della missione con un video che immortala l'atterraggio dei mezzi, sottolineando l'efficacia delle forze armate. Un momento di grande impatto strategico e politico, che testimonia la complessità delle tensioni internazionali e il ruolo degli Stati Uniti nel panorama globale. La domanda ora è: quale sarà il passo successivo?

(Adnkronos) – I bombardieri B-2, dopo l'attacco ai siti nucleari in Iran, tornano negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, sul suo profilo Truth, rilancia il video che documenta l'atterraggio di uno dei bombardieri in Missouri, nella base da cui è partita la missione per l'operazione Martello di Mezzanotte. "Grazie per l'ottimo lavoro", il messaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com