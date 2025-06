Attacco Usa in Iran bombardieri B2 Spirit Stealth atterrano nella base di Whiteman Missouri dopo aver colpito Natanz e Fordow - VIDEO

Nella notte tra sabato e domenica, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco mirato in Iran, colpendo le instalações di Natanz e Fordow. I bombardieri stealth B2 Spirit sono rientrati alla base di Whiteman, Missouri, portando con sé le potenti bombe anti-bunker GBU-57 MOP. Uno scontro di alta strategia che potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche di potere della regione. La tensione internazionale si alza, mentre gli eventi continuano a evolversi rapidamente.

Dopo l'attacco ai danni dell'Iran nella notte fra sabato e domenica, i bombardieri B2 Spirit Stealth americani sono rientrati nelle base Usa. Trasportavano le bombe anti-bunker GBU-57 MOP Uno schieramento di caccia bombardieri B2 modello Spirit Stealth ha sganciato in 12 bombe GBU-57 MOB da 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco Usa in Iran, bombardieri B2 Spirit Stealth atterrano nella base di Whiteman, Missouri, dopo aver colpito Natanz e Fordow - VIDEO

Usa-Iran, i bombardieri B-2 Spirit tornano alla base dopo l’attacco ai siti nucleari - Dopo un’intensa notte di operazioni militari, i bombardieri B-2 Spirit si sono ritirati alla base di Whiteman, segnando un nuovo capitolo nel conflitto in Medio Oriente.

MEDIO ORIENTE | Una potenza di fuoco da record, con decine di caccia e i bombardieri stealth B-2, missili Tomahawk per l'attacco contro i siti iraniani. L'operazione 'Martello di mezzanotte' è il blitz aereo più imponente del nuovo millennio. #ANSA Vai su X

Venti di guerra nel Mediterraneo, attacco Usa all’Iran, il ruolo della Sicilia fra Sigonella e il Muos di Niscemi Vai su Facebook

