Attacco Usa all’Iran Trump | Danni monumentali ai siti nucleari iraniani E non esclude un cambio di regime a Teheran Nuovi raid di Israele nella notte

L'onda d'urto dell'attacco degli Stati Uniti contro l'Iran scuote la regione e il mondo intero. Con danni monumentali ai siti nucleari di Teheran, l'azione di Trump si avvicina a un punto di svolta, alimentando speculazioni su un possibile cambio di regime. Mentre Israele effettua nuovi raid nella notte, la tensione cresce in modo esponenziale. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation senza precedenti?

Roma, 23 giugno 2025 - Donald Trump a 24 ore di distanza dall'operazione "Martello di mezzanotte", con cui l'aviazione Usa ha colpito con i bombardieri stealth B-2 e i missili Tomhawak contro tre siti nucleari dell'Iran, ha commentato: "Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrano le immagini satellitari. Annientamento √® un termine esatto". Trump ha voluto cos√¨ rispondere ai molti media americani stanno sollevando dubbi sull'efficacia di tali attacchi. Il tycoon non esclude un cambio di governo a Teheran e su Truth ha scritto: "Se l'attuale regime iraniano non √® in grado di rebdere l'Iran di nuovo grande, perch√© non pu√≤ esserci un cambio di regime???". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Attacco Usa all‚ÄôIran, Trump: ‚ÄúDanni monumentali ai siti nucleari iraniani‚ÄĚ. E non esclude un cambio di regime a Teheran. Nuovi raid di Israele nella notte

