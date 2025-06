Attacco Usa all’Iran spariti i 408 chili di uranio arricchito al 60% | Anche se i siti sono distrutti le capacità nucleari di Teheran sono intatte

In un’operazione audace, gli Stati Uniti hanno eliminato i 408 chili di uranio arricchito al 60% in Iran, con siti apparentemente distrutti ma capacità nucleari ancora intatte. Le recenti azioni militari hanno rallentato il programma di Teheran di pochi mesi, lasciando però molte domande aperte su dove si trovino ora questi materiali preziosi. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, evocando un nuovo capitolo nel delicato equilibrio globale.

Le 14 bombe GBU-57 sganciate dai B-2 sugli impianti di arricchimento di Fordow e Natanz, e gli oltre venti missili da crociera Tomahawk lanciati da un sottomarino di classe Ohio contro Isfahan, hanno al più ritardato di qualche mese il programma atomico iraniano. Dove si trovino i 408 chilogrammi di uranio arricchito al 60% di cui aveva parlato l’ Agenzia internazionale per l’energia atomica nel suo report del 31 maggio, che veniva conservato in polvere in grandi cilindri nei tre siti bombardati dagli Stati Uniti e che secondo alcuni osservatori potrebbe essere arricchito “ weapon grade ” (al 90%) in pochi giorni se Teheran decidesse di farlo, è la questione ora urgente per capire se i progetti di Teheran sono stati compromessi o solo ritardati, e nel caso di quanto, magari con impianti ora distribuiti in siti più piccoli e ancora segreti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa all’Iran, spariti i 408 chili di uranio arricchito al 60%: “Anche se i siti sono distrutti le capacità nucleari di Teheran sono intatte”

In questa notizia si parla di: uranio - arricchito - attacco - iran

Dov'è l'uranio arricchito dall'Iran? Cosa succede dopo l'attacco Usa ai siti nucleari di Teheran - L’attacco USA ai siti nucleari di Teheran ha scatenato un’onda di tensioni geopolitiche e preoccupazioni sulla stabilità regionale.

L'Iran non si fida di #Trump vorrebbe un appoggio dall'#Europa che non conta nulla, ora #Israele preparerà l'attacco da terra in attesa che gli #USA iniziano quello di Aria nulla di imprevisto Trump non vuole uranio arricchito in Iran. Ma ancora non chiude la #g Vai su X

#NEWS - #Trump: #Israele sta vincendo, difficile chiedergli di fermare gli attacchi in #Iran. Vertice di #Ginevra, spiragli da #Teheran sul programma nucleare. Il ministro degli Esteri iraniano #Aragchi: possibili concessioni ma avanti con l'#uranio arricchito. L'ob Vai su Facebook

Dov'è l'uranio arricchito dall'Iran? Cosa succede dopo l'attacco Usa ai siti nucleari di Teheran; Iran, che fine ha fatto l'uranio arricchito?; Iran, Ft: «Nessuno sa dove sia finito l’uranio arricchito». Oltre 100 bombe di Israele su siti militari, università, tv e Pasdaran.

L'Iran ha spostato le scorte di uranio dal sito nucleare di Fordow prima dell'attacco Usa? - L'Iran potrebbe avere trasferito la maggior parte dell'uranio arricchito da Fordow ore prima dell'attacco statunitense di domenica all'impianto. Lo riporta msn.com

Iran, Ft: "Nessuno sa dove sia finito l'uranio arricchito" - "Non esistono elementi reali per poter dire che gli Usa abbiano le capacità per poterlo trovare presto" ... Scrive msn.com